Quanto valgono le big tech che erano da Trump? I dati su Apple, Google, X e Amazon

Quanto valgono le big tech presenti alla cerimonia di insediamento di Trump? Tre hanno una capitalizzazione superiore a 2.000 miliardi di dollari

Alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti hanno partecipato anche i rappresentanti delle maggiori aziende del settore tecnologico, a conferma che le big tech sono pronte ad allinearsi alla nuova linea dettata dalla Casa Bianca. Sul palco c'erano praticamente tutti, dal patron di Meta, Mark Zuckerberg, al fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Non poteva ovviamente mancare Elon Musk, numero uno di Tesla, SpaceX e X (ex Twitter) che ha sostenuto Trump in prima persona nella sua campagna elettorale.

La concentrazione di denaro sul palco è stata davvero impressionante. Apple, il cui CEO Tim Cook ha partecipato al servizio religioso nella Saint John’s Church che ha preceduto il giuramento di Trump, ha una capitalizzazione di 3.280 miliardi di dollari. Tale cifra è stata raggiunta a seguito della WWDC in cui il colosso di Cupertino ha svelato la sua intelligenza artificiale "Apple Intelligence".

Al club delle aziende con più valore al mondo e una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari appartengono anche Amazon (2.043 miliardi) e Alphabet, il conglomerato che raccoglie tutte le aziende legate a Google (2.455 miliardi). Meta Platforms, prima conosciuta solo come Facebook, deve accontentarsi di una capitalizzazione di "appena" 1.546 miliardi.

Per quanto riguarda X, invece, il social network ha perso oltre il 70% del suo valore da quando è stato acquistato da Elon Musk per 44 miliardi di dollari nel 2022. La stima al ribasso è stata fatta da Fidelity, un fondo che ha investito 19,66 milioni di dollari in X tramite il Blue Chip Fund. Il valore attuale dell'ex Twitter ad oggi dovrebbe aggirarsi sui 12 miliardi di dollari.

Le big tech sono ben rappresentate anche quando si parla dei patrimoni personali. Elon Musk da solo vale 449 miliardi di dollari mentre Jeff Bezos circa 245 miliardi. A seguire abbiamo Mark Zuckerberg con 217 miliardi e Sundar Pichai, CEO di Google, con 1,66 miliardi.