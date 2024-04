Rai Pubblicità, Marco Robbiati alla guida del marketing commerciale

Marco Robbiati alla guida del marketing commerciale di Rai Pubblicità

Marco Robbiati passa alla direzione del marketing commerciale di Rai Pubblicità. Entrato in Omnicom Media Group nel 2019 come head of media intelligence & marketing insight, Robbiati prende, come riporta Primaonline, il ruolo di Roberta Lucca. Dal canto suo, la manager passa, invece, alla direzione marketing della televisione pubblica.

Con un consolidato background nella ricerca, Robbiati supporterà, così, la concessionaria guidata da Gianpaolo Tagliavia. Tra una settimana esatta, il 22 aprile, sarà operativo in Corso Sempione.