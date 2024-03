RaiWay, entrate in crescita del 10,8%. Si scommette sulla fusione con EiTowers

Rai Way conclude il 2023 con entrate pari a 271,9 milioni di euro, registrando un incremento del 10,8% rispetto all'anno precedente, di cui 230,2 milioni attribuibili direttamente a Rai. Nel corso dell'anno, il gruppo delle torri ha anche migliorato i suoi margini, con l'EBITDA rettificato che è salito a 180,3 milioni di euro, mostrando un aumento del 19,4%, portando così i margini sugli introiti al 66% (rispetto al 61,5% precedente), mentre l'EBITDA è stato di 174,9 milioni di euro (+15,8%), contribuendo a un incremento dell'utile del 17,7% a 86,7 milioni di euro rispetto ai precedenti 73,7 milioni. Questi dati sono riportati da Mf.

La società, guidata dal presidente Giuseppe Pasciucco e dall'amministratore delegato Roberto Cecatto, ha fornito anche una panoramica preliminare del suo piano industriale fino al 2027, che sarà presentato oggi alla stampa a Roma. L'obiettivo principale è consolidare la posizione industriale del gruppo come fornitore di servizi di distribuzione media e infrastrutture digitali integrate. La società prevede investimenti complessivi in sviluppo organico per circa 240 milioni di euro, di cui circa 100 milioni saranno destinati alle opportunità di crescita nel business tradizionale e circa 140 milioni al roll-out delle iniziative di diversificazione. Si prevede che le entrate raggiungeranno i 316 milioni di euro, mentre l'EBITDA rettificato toccherà i 207 milioni di euro.

In attesa di ulteriori dettagli, gli esperti di Equita Sim sono interessati a comprendere meglio gli investimenti nei data center di edge e hyperscale. Resta ancora incerta la tempistica per il possibile collocamento del 15% da parte dell'azionista Rai e la fusione, o meno, con Ei Towers, nonostante la cessione della quota. Gli analisti ritengono che la fusione tra Rai Way ed Ei Towers continui a essere un catalizzatore per il titolo.