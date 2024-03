Amadeus, Rai in ansia: c'è la maxi-offerta di Discovery

La nuova dirigenza Rai potrebbe presto affrontare il suo primo dilemma: Amadeus, o meglio Amedeo Sebastiani, il celebre vincitore del Festival di Sanremo. E ha anche una data: il 30 giugno, quando scadrà il contratto che lega la televisione di Stato all'ex DJ romagnolo. È in corso un'asta per l'ingaggio di Amadeus, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, che potrebbe portare Viale Mazzini a perdere uno dei suoi gioielli più preziosi o a subire perdite finanziarie notevoli. Lo riporta La Repubblica. Tuttavia, Amadeus, soprannominato "mister 30 milioni" per gli incassi annuali del Festival, potrebbe essere preoccupato per la direzione ultraconservatrice che sembra assumere il Servizio pubblico con il cambio imminente di gestione. Anche se non è chiaro se accetterebbe un'offerta dalla concorrenza, come segnalato recentemente da Dagospia.

Secondo le voci, Pier Silvio Berlusconi di Mediaset avrebbe contattato Amadeus per realizzare un vecchio desiderio: portare il Festival di Sanremo sulla sua rete nel 2025, quando scadrà l'accordo di partnership con il comune di Sanremo. Tuttavia, secondo fonti informate, questa potrebbe essere solo una mossa speculativa. Lo showman Fiorello ha confermato l'interesse di Mediaset per Amadeus, suggerendo un possibile tentativo di deviare l'attenzione da altre trattative in corso. Pare che Amadeus sia in trattativa con Warner-Bros Discovery, interessata a portarlo via dalla Rai per ampliare la sua presenza nel mercato italiano. I vertici Rai sono determinati a non perdere Amadeus e potrebbero persino eguagliare l'offerta di Discovery per tenerlo. Tuttavia, se Amadeus dovesse lasciare la Rai, potrebbe portare con sé programmi di successo come "Affari tuoi" e "I soliti ignoti", prodotti da Banijay.