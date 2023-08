Rdc, ipotesi pagamento anticipato ad agosto. Ecco quando verrà erogato

Rdc, ipotesi pagamento anticipato ad agosto: ecco quando

Dopo la stretta all’erogazione del reddito di cittadinanza – che ha sollevato non poche polemiche e disordini – in molti beneficiari si chiedono quando ci sarà l’erogazione del sussidio del mese corrente. Di norma la mensilità di contributo viene sempre erogata in due tranche: una entro la prima metà del mese e la restante parte durante la seconda.

Il mese di agosto però rappresenta un’eccezione per via della festività di Ferragosto, che cade esattamente nel periodo in cui è prevista l’accredito della prima rata da parte dell’Inps. In funzione di questo, il 15 agosto sarà il primo giorno utile in cui potrebbe arrivare l’accredito – ma è probabile che slitti di qualche giorno – mentre l’ultima di fine mese arriverà senza variazioni di scadenza, a partire dal 27 agosto in poi.

Ma non è tutto. C’è un’ulteriore differenziazione a pregiudicare la data di erogazione e riguarda la differenza tra le tipologie di beneficiari. Per questo motivo, alcune persone vedranno arrivare come di consueto il proprio sussidio nelle scadenze stabilite, mentre altre dovranno attendere settembre per vedersi accreditata la ricarica sull’apposita carta.