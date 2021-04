Recovery, Intesa: "400 mld di credito, faremo la nostra parte per il Paese"

Intesa Sanpaolo farà la propria parte per la ripresa dell'Italia. A dirlo, in occasione dell'assemblea dei soci, l'ad Carlo Messina. "Ora la priorità è rilanciare il Paese. E siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo le competenze e la serietà delle persone del Gruppo e le risorse che ci derivano da ciò che oggi rappresentiamo: una delle banche leader in Europa", ha detto.

Intesa Sanpaolo intende "mettere a disposizione, nell'orizzonte del piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre 400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine", ha ribadito il banchiere, Messina ha ricordato che oltre 140 miliardi andranno alle famiglie, circa 120 miliardi alle imprese con fatturato fino a 350 milioni e circa 150 miliardi a imprese con fatturato superiore a 350 milioni, il tutto "per continuare a svolgere il ruolo di volano dell'economia reale e di acceleratore della crescita".

"Anche in un anno complesso come quello che abbiamo alle spalle, Intesa Sanpaolo ha saputo essere a fianco di imprese e famiglie nel Paese supportando l'economia reale e rafforzando ulteriormente l'impegno per contrastare l'emergenza sanitaria e sociale. Gestiamo 1.200 miliardi di risparmi degli italiani, abbiamo accordato 500 miliardi di euro di crediti, quasi un terzo del Pil nazionale. Sui conti correnti attivi presso la nostra Banca passano ogni giorno transazioni per 35 miliardi di euro, deteniamo circa 100 miliardi di euro di titoli del debito pubblico. Siamo il secondo creditore dello Stato dopo la Bce, negli ultimi tre anni abbiamo realizzato un utile netto complessivo di circa 10 miliardi di euro. Abbiamo erogato - ha concluso - 95 miliardi di euro di nuovo credito - quasi la meta' dei quali ad alto impatto sociale; per sostenere il tessuto produttivo abbiamo tempestivamente promosso moratorie su finanziamenti per 95 miliardi, e nuove iniziative del Fund for Impact sono state avviate per aiutare gli studenti, le madri lavoratrici, persone e famiglie con difficolta', piccole e piccolissime imprese".