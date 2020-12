Recovery, ultimatum Ue a Polonia e Ungheria: decidete entro mercoledì

Sempre ai ferri corti Ue e la coppia Polonia-Ungheria: secondo alcune fonti, scrive l'agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore, la presidenza di turno tedesca ha invitato i due governi a chiarire la loro posizione definitiva entro mercoledì in modo che gli altri 25 possano decidere nel corso della riunione del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles di procedere senza di loro nel lancio di Next Generation EU sulla base di garanzie nazionali per l'emissione obbligazionaria.

Il veto polacco e unghereseè sul bilancio in opposizione al regolamento che prevede un legame tra i fondi Ue e il rispetto delle regole dello Stato di diritto (in particolare dell'indipendenza della magistratura).