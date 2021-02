Reddit, "f**k the Government and the banks": retail-mania sull'argento

“F**k the banks”. “Al ricco non piace essere fregato con il suo stesso sistema”. “Stiamo arrivando”. La "retail mania", trainata dagli acquisti dei piccoli trader anti-sistema del forum WallStreetBets di Reddit continua sulla scia degli acquisti di giovedì e venerdì a rivolgere la propria attenzione al mercato delle commodity, in particolare all’argento. Un nuovo fronte di scontro con l’élite della finanza. Come ricostruito dal Sole 24 Ore, l’argento infatti offre terreno fertile per incitare alla rivolta contro i mercati, le praterie finanziarie completamente scollate dall'economia reale dove gli hedge fund scorrazzano, mettendo a segno con il meccanismo della leva, denuncia i Redditors, profitti miliardari manipolando il sistema.

IL RALLY DI GAMESTOP/ I piccoli investitori, che si organizzano su forum online come WallStreetBets di Reddit e contrattano servendosi di intermediari che offrono un servizio gratuito, come Robinhood, hanno innescato a Wall Street un rally del 1.600% del titolo del retailer di videogiochi GameStop, facendo crescere gli asset su cui i gestori di grandi fondi di investimento hanno invece scommesso al ribasso. Provocando per gli hedge fund perdite miliardarie. GameStop, prima grana per Biden: starà col mercato o la new economy?

Da decenni infatti circolano teorie complottiste, di cui i social media amplificano la diffusione, un po' come avvunuto con QAnon e i complottisti che a inizio gennaio hanno preso d'assalto il Congresso americano, secondo cui il mercato è gestito dai poteri forti: alcuni governi e grandi banche (prima fra tutte la JpMorgan di Jamie Dimon, che tra l’altro funge da “custodian” per l’argento dell’Etf di BlackRock) che mantengono il prezzo dell’argento artificialmente basso per nascondere l’inflazione. Giogo a cui il popolo di Reddit, spesso aizzato da folkloristici influencer finanziari come “Roaring Kitty” (gattino ruggente, è stato uno degli artefici del boom di GameStop, vedi il video sotto) che toccano corde sensibili come guadagno facile e guerra alle élite, non vuole sottostare.

Il rally delle quotazioni dell'argento è partito giovedì scorso (nella seduta precedente i prezzi spot viaggiavano sotto i 27 dollari l'oncia) e sta contagiano le azioni delle società minerarie come Fresnillo (+20%), Polymetal (+6%) e Hoschschild (+16%) a Londra. Attesa per un'apertura in forte rialzo sui mercati americani per le canadesi Pan American Silver e Fortuna Silver Miners mentre, segnala markets.com, il Blackrock iShares Silver Trust ha registrato venerdi' afflussi netti per 944 milioni di dollari.

Così anche oggi, sull’idea di effettuare uno "short squeeze", ricoperture dello scoperto, simile a quello che ha alimentato i recenti guadagni di altri titoli come GameStop e AMC, sono partiti gli acquisti sul metallo bianco e su tutto ciò che in Borsa abbia il suffisso silver. I singoli investitori stanno sfidando gli hedge fund che scommettono sul calo dei prezzi dell'argento: i futures sul metallo prezioso scambiati più attivamente sono aumentati di oltre il 10% a 29,715 dollari l'oncia, il livello più alto da febbraio 2013.

Una delle dirette degli influencer finanziari come “Roaring Kitty”, gattino ruggente, che è stato uno degli artefici su WallStreetBets del boom del titolo GameStop a Wall Street

Fino ad ora l’argento ha beneficiato di un boom dei metalli preziosi che ha portato i prezzi di tutte le commodities, dall'oro al palladio, a livelli record, per il timore dell’effetto bolla che può scoppiare da un momento all’altro sui listini azionari: gli investitori tendono ad acquistare metalli preziosi come l'argento perché sono preoccupati di detenere attività più rischiose come azioni o obbligazioni societarie. Insomma, il classico bene rifugio, in momenti di grossa volatilità o che precedono l'ondata di vendite. Ora il metallo fisico, che viene utilizzato in molte attività industriali e non, dall'elettronica alla gioielleria, sta iniziando a vedere un notevole aumento della domanda proprio a causa dell'attenzione di Redditors.

"Abbiamo totalmente sottovalutato" la forza di questo fenomeno, ha affermato Carsten Fritsch, analista di materie prime presso Commerzbank. "Non potevo immaginare che questo potesse mai accadere a un mercato serio e di grandi dimensioni" come quello dell'argento. Ken Lewis, ceo di Apmex (principale rivenditore online di metalli preziosi), ha sottolineato che nella scorsa settimana si è assistito a un "drammatico cambiamento" della domanda di argento da parte dei clienti con volumi di once vendute raddoppiati rispetto all'inizio della scorsa settimana e quattro volte superiori alla domanda media entro la fine della scorsa settimana. La domanda nel week end è stata di oltre 12 volte superiore al normale.

"Il fatto che un mercato così ampio e liquido come quello dell'argento possa essere messo nel mirino dagli investitori retail dice molto sul cambiamento a cui stiamo assistendo", ha spiegato un analista di markets.com sottolineando però che le dimensioni del mercato sono tali che sarà più difficile assistere a una corsa agli acquisti da parte degli shortisti sull'argento come invece avvenuto per GameStop e non è escluso che qualche grande investitore possa invece cavalcare il rally del metallo prezioso.

@andreadeugeni