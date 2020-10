RedFish LongTerm Capital affianca il fondo Ficc nel capitale di Maticmind

RedFish LongTerm Capital affianca il fondo FICC di Fondo Italiano d’Investimento SGR nel capitale di Maticmind S.p.A., società italiana leader tra i system integrator operanti nel settore ICT guidata da Carmine Saladino.

L’operazione vede l’acquisizione di una quota di minoranza dell’Azienda tramite un aumento di capitale riservato, con l’obiettivo di supportarne la crescita sia organica che per vie esterne, per la creazione di un polo di aggregazione nell’Information Technology.

Il Gruppo Maticmind, con oltre 800 dipendenti distribuiti su 11 sedi sparse sul territorio nazionale e con circa 300 milioni di euro di fatturato a fine 2019, è tra i principali system integrator italiani operanti nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application, ma anche cloud migration , IOT e 5G, con clienti sia del settore pubblico che privato.

L’investimento ha come obiettivo l’implementazione di una ulteriore strategia di crescita, prevalentemente tramite acquisizioni, finalizzata al consolidamento del settore ICT e della cybersecurity, ritenuto tra i più strategici in Italia.

Insieme a FICC e RedFish LongTerm Capital, hanno partecipato all’operazione Tenax QIAIF ICAV (gestito da Tenax Capital) e Green Arrow Private Debt Fund (gestito da e Green Arrow Capital SGR).

RedFish LongTerm Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni che investe in PMI ad elevato potenziale e con piani di crescita importanti, affiancando gli imprenditori nella realizzazione delle strategie di sviluppo, contribuendo all’aumento del valore nel lungo periodo, con apporto sia di capitali che di competenze.

La società è nata per rispondere alle esigenze del mercato dei capitali per le PMI italiane e per risolvere lo squilibrio esistente tra l’offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle PMI. RFLTC si propone infatti di massimizzare i vantaggi di creazione di valore industriale nel lungo periodo per le imprese a piccola e media capitalizzazione.

Paolo Pescetto, Fondatore e Amministratore Delegato di RFLTC, ha sottolineato: “L’ingresso nel capitale di Maticmind S.p.A. in co-investimento con FII è per RFLTC un notevole risultato perché rappresenta una realtà aziendale con potenziali di sviluppo importanti, in un settore molto dinamico. Ci inseriamo in un percorso di crescita rilevante per Maticmind, e siamo oggi qui per apportare anche le nostre competenze e nuova opportunità di add-on per sostenere il percorso di sviluppo della Società”.