Renault, vendite giù nel 3° trimestre. Produzione in calo per carenza di chip

Il gruppo Renault prevede una perdita di produzione di "quasi 500.000 veicoli nel corso dell'anno" a causa della crisi dei componenti, in particolare dei semiconduttori. Lo rende noto la casa automobilistica. Il gruppo ha comunque confermato la sua previsione di raggiungere un tasso di margine operativo per l'intero anno, al 2,8% del fatturato.

Renault cala nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2021 il gruppo Renault ha registrato 9 miliardi di euro di entrate, con un calo del 13,4 per cento, e vendite per 599.027 veicoli, (-22,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020). L'ha comunicato lo stesso gruppo. Renault attribuisce il calo, in particolare, al contesto di crisi di forniture di semiconduttori che ha portato a rivedere la produzione.

In particolare sono calate le vendite in Europa, che rappresentano il 53 per cento del totale, ma che sono andate giù del 26,3 per cento, mentre quelle extra-europee sono calate del 17,3 per cento. Il calo nelle entrate è stato limitato al 13,4 per cento "a conferma dell'impatto positivo della politica commerciale del gruppo orientata verso un maggior valore dalle vendite".