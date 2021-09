Reputation, Orcel scala 13 posizioni. Sul podio Starace, Descalzi e Messina

Conquista il terzo posto in classifica nella Top Manager Reputation di agosto Carlo Messina. L'a.d. Di Intesa Sanpaolo è l'unica novità sul podio della classifica relativa reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia, stilata mensilmente dall’osservatorio permanente di Reputation Science. Si confermano ai primi due posti, si legge in una nota, l'a.d. di Enel Francesco Starace e l'a.d. Di Enel Claudio Descalzi.

Balzi importanti nella Top100 per il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, per Giovanni Ferrero, a.d. dell'omonima industria dolciaria, e per l'a.d. di Unicredit Andrea Orcel.A premiare Starace (che totalizza 76,55 punti) sono i risultati molto positivi ottenuti da Enel nel primo semestre, a cui si accompagnano l'acquisto di Erg Hydra e il giudizio positivo sui programmi in merito a nuove assunzioni e alla transizione ecologica.

Pagano per Descalzi (74,67 punti) risultati come gli accordi stipulati da Eni in Kazakistan e l’acquisizione di Dhamma per il fotovoltaico, oltre alla crescita delle rinnovabili in Spagna, all’acquisto di Be Power e al dividendo staccato dall'azienda, riportato ai livelli pre Covid.Carlo Messina (74,55 punti) è invece terzo grazie ai risultati positivi del primo semestre, che lo hanno portato a dichiarare Intesa la vera bandiera italiana all'estero. Messina guarda inoltre con fiducia alla fusione Mps-Unicredit, è soddisfatto per il successo dell’operazione Ubi e si dichiara già al lavoro per il nuovo piano industriale quadriennale.

Scendendo la classifica di agosto di Top Manager Reputation, si legge ancora nel comunicato di Reputation Science, si trova al quarto posto John Elkann (74,53 punti), che festeggia il raddoppio di consegne e ricavi di Ferrari nell'ultimo trimestre e all’Italian Tech in programma a Torino il prossimo 23 e 24 settembre dialogherà con Elon Musk su tecnologia e futuro. Sale di una posizione, issandosi al quinto posto, Giorgio Armani (73,77 punti), che ha vestito gli atleti italiani a Tokyo 2020. Sesto l’a.d. di Poste Italiane Matteo Del Fante (73,30 punti).

Leonardo Del Vecchio, (67,39 punti), presidente di EssilorLuxottica, mantiene la settima posizione, seguito dal presidente di Rcs Urbano Cairo (63,69 punti) e dall'a.d. di Snam Marco Alverà (61,02 punti). Decimo invece l’a.d. di A2A Renato Mazzoncini (60,32 punti) che ha fatto segnare utili da record nel primo trimestre e undicesimo l’a.d. di Terna Stefano Antonio Donnarumma (60,28 punti), che ha chiuso un semestre molto positivo sostenuto da un boom di investimenti.

A seguire Remo Ruffini (60,25 punti), Renzo Rosso (60,08 punti), Brunello Cucinelli (58,29 punti) e Luigi Gubitosi (58,05punti) che confermano le loro posizioni.In Top 100 cresce moltissimo Aurelio De Laurentiis (17esimo posto, +14 posizioni in classifica) grazie alle nuove collaborazioni siglate con Armani e Amazon per le nuove maglie del Napoli. Bene anche Giovanni Ferrero (36esimo posto, +16 posizioni), che tra gli obiettivi per il 2030 annuncia packaging 100% sostenibili,e Andrea Orcel (38esimo posto, +13 posizioni), ceo di Unicredit, dopo un secondo trimestre chiuso sopra le stime e la spinta nel condurre l'istituto di credito nella fusione con MPS e verso un percorso di rifocalizzazione della crescita in Italia.