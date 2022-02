Rete, Cisco si vuole prendere Splunk: offerta da 20 miliardi di dollari. Rumor

Rete, voci di acquisizione dal Wall Street Journal. Ma le società non commentano

Il colosso della rete Cisco Systems ha presentato un'offerta di acquisizione del valore di oltre 20 miliardi di dollari per il produttore di software Splunk. Lo rivela il Wall Street Journal spiegando che l'offerta è stata fatta di recente e le società non sono in trattative attive. Nessun commento da Cisco in merito mentre Splunk ha fatto sapere che non commenta le voci o le speculazioni.

Nel novembre dell'anno scorso, Splunk, aveva annunciato che Doug Merritt si era dimesso da amministratore delegato e che il presidente dell'azienda, Graham Smith, sarebbe diventato il ceo ad interim. Fondato nel 2003, il fornitore di soluzioni software ha una capitalizzazione di mercato di 18,2 miliardi di dollari, secondo i dati Refinitiv Eikon.