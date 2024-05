Rigassificatore Vado, Snam aggiorna il rapporto per la sicurezza

Snam aggiorna il rapporto preliminare di sicurezza per il rigassificatore di Vado. Lo scrive Rai News che riporta che la chiusura del procedimento sarà ufficializzata durante la riunione del comitato tecnico regionale (CTR) programmata per giovedì 16 maggio. Il comitato ha accolto la richiesta di Snam di non concludere l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità, poiché sono previste modifiche al progetto che comporteranno la presentazione di un nuovo rapporto preliminare di sicurezza.

In pratica- scrive Rai News- Snam ha chiesto di chiudere il procedimento senza che il comitato esprimesse un parere positivo o negativo, in attesa di redigere un documento aggiornato. Tuttavia, il CTR ha confermato che, se e quando verrà presentato il nuovo rapporto, il processo dovrà ripartire da capo. Anche se il progetto può beneficiare di misure accelerate, la legge prevede comunque quattro mesi per l'istruttoria e altri due per la documentazione supplementare, portando il totale a sei mesi.

È importante ricordare che sull'ormai vecchio rapporto, i Vigili del Fuoco avevano presentato osservazioni su 19 punti critici da chiarire nell'ottobre scorso. I Vigili del Fuoco, insieme ad altri enti come ARPAL, INAIL, ASL, l'ispettorato del lavoro e la Capitaneria di Porto, sono coinvolti nelle valutazioni del comitato.

Snam, interpellata da Rai News, ha dichiarato di aver recepito alcune delle osservazioni del CTR e che presenterà una nuova relazione che terrà conto anche delle variazioni del tracciato. Questo evento, scrive Rai News, segna un nuovo capitolo in una vicenda che potrebbe essere influenzata anche dalla maxi-inchiesta in Liguria.