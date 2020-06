Risparmio, arriva un piano a 5 Stelle

Convogliare sui Btp parte dei 1600 miliardi depositati sui conti correnti degli italiani permettendo loro di aprire un c/c remunerato presso il Medio Credito Centrale, con la possibilità di disinvestire, senza perdite (a parte gli interessi) in qualunque momento le somme versate.

La proposta, scrive oggi MF-Milano Finanza, è contenuta in un emendamento al decreto Rilancio del Movimento Cinque Stelle su cui tutto il gruppo ha trovato convergenza grazie al lavoro incrociato dei senatori Sabrina Ricciardi ed Emiliano Fenu e dei deputati Pino Cabras e Giorgio Lovecchio.

E si tratta solo di uno dei tre assi portanti di un vero piano economico targato M5S per l’autofinanziamento interno del Paese, sotto la regia dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio Mario Turco e Riccardo Fraccaro. Quell’autarchia finanziaria modello Giappone che qualcuno sogna anche in altri partiti. Gli altri due sono una piattaforma per lo scambio dei crediti d’imposta e la banca pubblica.