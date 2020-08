Roma, le voce di un interesse dal Kuwait portano il boom in Borsa: +8,8%

L'As Roma corre in Borsa dove l'interesse del kuwaitiano Fahad Al-Baker fornisce carburante per scommettere su un compratore. Il club giallorosso conclude la seduta con un balzo dell'8,85% a 0,56 euro malgrado il patron della Roma, James Pallotta, non dia molto credito ad Al-Baker mentre resta in campo l'americano Dan Friedkin, che, secondo le ultime voci, potrebbe chiudere la trattativa per l'acquisto del club giallorosso entro la fine di agosto.