Safilo accelera nel digitale e lancia la prima maschera da neve 3D su misura

Safilo debutta nel mercato della tecnlogia Imprint 3D grazie al brand di proprietà Smith

Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi, accelera nel digitale e debutta sul mercato con la tecnologia Imprint 3D. Una tecnica sviluppata grazie al brand di proprietà Smith. Il primo prodotto, annuncia una nota, è una maschera da neve realizzata su misura.

Grazie all'innovativo approccio utilizzato, la maschera è in grado di garantire maggior comfort, eliminare la propagazione impropria della luce a causa di fit inadeguati, rimuovere punti di pressione e consentire un campo visivo piu' ampio. Smith ha creato la tecnologia Imprint 3D, di cui e' stato depositato il brevetto, per rispondere al vasto spettro di forme e caratteristiche dei volti, eliminando quindi il tipico approccio "one-size-fits-all" dell'attrezzatura sportiva.

La nuova maschera da neve Smith I/O MAG Imprint 3D e' la prima fatta su misura, seguendo i lineamenti di ognuno. Tramite l'app di Smith, gli utenti potranno scannerizzare il proprio volto per catturarne dettagli e forma e generare un prodotto personalizzato, da stampare in 3D attraverso tecnologia HP Industrial Multi Jet Fusion, e da assemblare infine a mano nello stabilimento Smith negli Stati Uniti. Le maschere sono vendute al momento in esclusiva per il mercato nord americano tramite il sito.