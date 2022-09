Saipem aderisce alla “Aiming for Zero Methane Emissions Initiative”

Saipem aderisce alla "Aming for Zero Methane Emissions Initiative"

Saipem ha aderito in qualità di Supporter all’iniziativa mondiale “Aiming for Zero Methane Emissions Initiative” per la riduzione delle emissioni di metano, promossa dall'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). L'OGCI, un'iniziativa di alto livello che riunisce 12 delle più grandi compagnie oil & gas in tutto il mondo, punta a guidare la risposta del settore energetico ai cambiamenti climatici. La Aiming for Zero Methane Emissions Initiative, lanciata nel marzo 2022, prevede un approccio a 360 gradi che tratta le emissioni di metano con la stessa serietà con cui l'industria petrolifera e del gas tratta già la sicurezza. Firmatari e sostenitori dell'iniziativa puntano a zero emissioni e si impegnano a fare tutto il necessario per arrivarci. Con l’adesione in qualità di Supporter, Saipem si impegna ad avere un'influenza positiva sulla riduzione delle emissioni di metano del settore energetico. Si tratta di un ulteriore importante passo nel percorso dell'azienda verso la decarbonizzazione e conferma quanto la sostenibilità sia una priorità sempre più strategica per l'azienda.