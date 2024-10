Saipem brilla nei primi nove mesi del 2024: utile più che raddoppiato a 206 milioni e ricavi a 10 miliardi. Il titolo corre a Piazza Affari

Saipem: utile netto 9 mesi in crescita a 206 milioni, ricavi oltre i dieci miliardi

Saipem chiude i primi nove mesi del 2024 con ricavi pari a 10.130 milioni di euro, in aumento del 21 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023. L'utile netto è pari a 206 milioni di euro, rispetto ai 79 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023. L'Ebitda adjusted ammonta a 905 milioni di euro, in aumento del 41 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Il miglioramento si registra, in particolare, nei settori Offshore, sia Engineering & Construction che Drilling. I nuovi ordini acquisiti sono pari a 13.522 miliardi, in aumento rispetto agli 11.918 miliardi nel corrispondente periodo del 2023, e portano il portafoglio ordini complessivo a 33,2 miliardi di euro, consolidando la visibilita' sui target del piano strategico. Sul listino di Milano Saipem non fa prezzo in avvio e poi entra nelle contrattazioni guadagnando il 4%.

Nel terzo trimestre, Saipem registra un utile netto di 88 milioni, rispetto ai 39 milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2023. I ricavi sono pari a 3.712 milioni di euro, in crescita del 23 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2023. L'Ebitda adjusted e' pari a 340 milioni di euro, in aumento del 48 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2023. I nuovi ordini acquisiti sono pari a circa 6,4 miliardi di euro. Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell'anno e delle prospettive sul trimestre in corso, Saipem migliora la guidance per il 2024. I ricavi per il 2024 sono attesi essere maggiori di 14 miliardi di euro, l'Ebitda per il 2024 e' atteso superare gli 1,3 miliardi di euro, l'Operating cash flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing) per il 2024 e' atteso superare i 760 milioni di euro e le Capex per il 2024 sono attese essere inferiori a 400 milioni di euro. Saipem conferma inoltre la sua politica del dividendo, che prevede la distribuzione di circa il 30-40 per cento del Free cash flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing), con il primo dividendo previsto essere staccato nel 2025 sui risultati del 2024.