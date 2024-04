Saipem, l’ad Puliti conferma le previsioni del 2024: ricavi pari a 13,3 mld

Saipem spinge al rialzo dopo le rassicurazioni dell'Ad Puliti sui risultati del primo trimestre 2024

Saipem chiude con ottimi risulati in Borsa (+1,53% a 2,26euro) grazie alle rassicurazioni dell'amministratore delegato Alessandro Puliti durante la presentazione dei risultati del primo trimestre del 2024. Puliti ha confermato con convinzione le previsioni per il 2024, sottolineando il conseguimento dei risultati in linea con il piano industriale dell'azienda.

Come riportato da Milano Finanza, le parole di Puliti hanno risollevato il titolo, che inizialmente era sceso a un minimo di 2,104 euro senza commenti sulla guidance nei comunicati relativi ai conti del trimestre. Tuttavia, le affermazioni dell'Ad hanno invertito la tendenza negativa.

La guidance per il 2024 prevede ricavi tra 12,7 e 13,3 miliardi di euro, margini EBITDA rettificati intorno al 10%, e un capex tra 440 e 480 milioni di euro, con un flusso di cassa operativo stimato tra 740 e 780 milioni di euro. Puliti ha espresso fiducia nel superamento degli obiettivi di raccolta ordini per il 2024, anticipando opportunità in diverse regioni come l'Africa Occidentale, l'Estremo Oriente e il Medio Oriente.

Nel primo trimestre del 2024, Saipem ha riportato un utile netto di 57 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La generazione di cassa è stata di 68 milioni di euro, con una riduzione del debito finanziario netto di 52 milioni di euro, attestandosi a 209 milioni di euro post-Ifrs16.

I ricavi del trimestre hanno raggiunto i 3,047 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 28,756 miliardi di euro, pur registrando una leggera diminuzione rispetto al trimestre precedente. Puliti ha evidenziato la forte performance finanziaria del periodo, attribuendo il successo all'attività offshore dell'azienda. Puliti ha concluso sottolineando che il primo trimestre del 2024 ha confermato l'eccellenza operativa e la robusta performance finanziaria, in linea con le previsioni pubblicate all'inizio dell'anno.