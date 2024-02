Saipem punta a ripartire in Mozambico e scatta in Borsa dopo i conti 2023

Saipem rivede l'utile 2023 e vola in Borsa

Saipem vola in Borsa dopo i conti 2023, diffusi nella serata di mercoledì 28 febbraio a mercati chiusi. Risultati che vedono la società archiviare il 2023 con il ritorno all'utile, positivo per 179 milioni rispetto al 2022 che si era chiuso in negativo con una perdita di 209 milioni di euro.

La società guidata dall'ad Alessandro Puliti ha inoltre registrato una performance al di sopra dei target del Piano, evidenziando un anno di progressiva e costante crescita di fatturato e margini, una generazione di cassa positiva e il rafforzamento della posizione finanziaria. In questo scenario, le azioni Saipem mettono a segno un guadagno del 10,21% a 1,63 euro per azione.

Puliti: "Ci stiamo organizzando per ripartire in Mozambico"

'Ci stiamo organizzando per ripartire. Abbiamo parlato con TotalEnergies e crediamo che per meta' anno possa esserci una ripresa' del maxi progetto sul gas naturale liquefatto in Mozambico. Lo ha affermato il ceo di Saipem, Alessandro Puliti, nel corso della conference call con gli analisti. Il contratto con TotalEnergies in Mozambico e' stato interrotto nel 2021 a causa della mancanza di condizioni di sicurezza nell'area.