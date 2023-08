Salario minimo, Meloni "strizza l'occhio" a Pd-M5S: verso l'incontro l'11/08

Salario minimo, Meloni vuole vedere le opposizioni. M5S: "Incontro appreso dalla stampa, ma ci saremo". Schlein: "Pronti a tornare in Parlamento anche domani"

La premier Giorgia Meloni apre al dialogo sul salario minimo. Secondo quanto apprende l'Adnkrnos il tavolo di confronto si terrà l'11 agosto alle ore 17, prima della pausa estiva. L'appuntamento sarebbe stato comunicato alle opposizioni nell'invito formale giunto oggi da Palazzo Chigi, dal sottosegretario Alfredo Mantovano a nome della Presidente del Consiglio.

Immediati i commenti da parte dell'opposizione, a partire dal Movimento 5 Stelle, che ha fatto nel tempo del salario minimo un vero e proprio cavallo di battaglia. "Sono mesi che il governo ha avuto la più ampia possibilità di confrontarsi con le opposizioni in Parlamento sul salario minimo legale. Ma gli unici atti concreti sono stati la presentazione di un emendamento per cancellare la nostra proposta di legge e un voto per rinviare di mesi la discussione", si legge in una nota pentastellata.

"Oltre alle esternazioni di Meloni per cui il salario minimo è solo uno slogan e del ministro Tajani per cui questa misura ci porta in Unione Sovietica. Ora apprendiamo, ma solo dalla stampa, di un incontro con le opposizioni a Palazzo Chigi sul salario minimo, a riprova del fatto che al Governo non conoscono neanche le regole minime del galateo istituzionale", rimarca la nota. "In ogni caso guardiamo alla sostanza e al problema di quasi 4 milioni di lavoratori sottopagati che attendono la proposta sul salario minimo legale che il M5S promuove da anni", quindi all'incontro delle opposizioni a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio sul salario minimo "il M5S ci sarà", concludono i pentastellati.

Sulla stessa scia anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. "Lo fanno adesso questo incontro, in un momento in cui il parlamento è chiuso e hanno fatto ieri l'ultimo consiglio dei ministri. Ma noi siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per riuscire ad approvare la nostra proposta", ha dichiarato Schlein.