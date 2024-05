Salario minimo, prestare poca fede a quelli che parlano molto

Salario minimo, 4,6 milioni di persone sotto lo soglia dei nove euro

Quando ci sono delle proposte abbastanza nuove mi piace analizzarle per capire se sono realizzabili e fattibili. Da un po' di tempo sentiamo un ritornello: “Proponiamo il salario minimo a 9 euro l'ora”. Che i soldi per arrivare a fine mese non bastino mai è risaputo, oggi ancor di più se teniamo conto che il 9,8% delle famiglie in Italia, corrispondente a 5,7 milioni di persone, sono sulla soglia della povertà (1 persona € 650 al mese, 2 persone € 1.150 al mese, 1 famiglia di 4 persone € 1.874 al mese).

Da una generica ricerca ho constatato che attualmente il salario minimo si aggira fra i circa 6,80 ed i 7,5 euro l'ora. Ebbene, per fare una ipotesi ho preso i 7,5 euro l'ora come base per raggiungere i 9 euro. Ed ora partono le domanda: quanti sono i dipendenti sotto la soglia dei 9 euro? Risposta: circa 4,6 milioni. Domanda: quante ore lavora un dipendente in un anno? Circa 1.400 ore.

Ecco il calcolo € 1,5 x 1.400 ore x 4.600.000 dipendenti = € 9.660.000.000 Ora, se si vuole essere concreti, bisogna tenere conto di 2 fattori:

1. la cifra di cui sopra è distorta perché non tiene in considerazione la tassazione ed i contributi, ai quali vanno aggiunti anche gli oneri di spettanza aziendale;

2. il solo aumento, ammesso sia possibile calcolarlo al netto, vede un incremento pari al 20% (7,5x20%=9). Se dovessimo conteggiare imposte e oneri saremo ben oltre il 30%.

Domanda quante strade abbiamo per realizzare questa ipotetica richiesta?

1. Si potrebbero diminuire direttamente le imposte e gli oneri, ma la copertura dove la troviamo?

2. Supponiamo di imporre alle aziende l'incremento richiesto, domanda: questo aumento quanto inciderebbe sui prodotti e sui servizi in termini di inflazione? Detto ciò, siamo consci che questi “oneri” ricadranno sul consumo e sui consumatori?

Personalmente un calcolo l'ho elaborato, ma mi aspetterei una risposta esaustiva da chi questa proposta dei 9 euro l'ha fatta. Comunque se si vuole veramente aiutare le famiglie ho già scritto con quali modalità, senza gravare sul bilancio dello Stato e quindi sul debito pubblico, purtroppo non ho ancora ricevuto risposta.

Chiudo con una citazione di Catone: Exigua his tribuenda fides qui multa loquuntur – Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto.