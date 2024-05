Schlein insiste sul salario minimo: "Sotto i 9 euro è sfruttamento"

Schlein: "Pronta al confronto con Meloni ovunque"

Se c'e' un paese che ha bisogno del salario minimo e' l'Italia. "La misura proposta con le altre opposizioni meritava considerazione da parte del governo". Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del convegno "Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo" al Festival dell'economia di Trento.



"La proposta vuole rafforzare la contrattazione collettiva, fare fuori i contratti pirata. Sotto i 9 euro all'ora non e' lavoro ma sfruttamento", ha aggiunto.













Lavoro, Schlein: fino a quando Meloni scaricherà responsabilità? - La sinistra non ha fatto tutto bene, ma Giorgia Meloni dovrebbe spiegare "fino a quando continuerà a scaricare le responsabilità sui governi precedenti". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Festival dell'economia. Certo, ha ammesso, "se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Pd", ma ora al governo c'è Meloni e tocca a lei dare risposte.



Schlein: con Meloni la spesa sanitaria va verso il minimo storico - "Meloni dice di aver fatto il più grande investimento in sanità pubblica, ma i dati la smentiscono, la spesa sanitaria sta scendendo, la direzione è il 6,2% del Pil, che sarebbe il minimo storico". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Festival dell'Economia. "Non è sciatteria, penso che sia un disegno, vogliono una sanità dove chi ha il portafogli gonfio può saltare le liste e chi non ce l'ha rinuncia a curarsi. Per questo ho chiesto con una proposta di legge più fondi alla sanità pubblici e di sbloccare le assunzioni".



Premierato, Schlein: sempre pronta a confronto con Meloni, ovunque - "Sono sempre disponibile al confronto con lei ovunque e in ogni momento", ma la proposta sul premierato del governo e della premier Meloni "fa saltare l'equilibrio dei poteri. Ne esce indebolito il Parlamento e ne esce indebolita la figura che ha garantito la stabilità del Paese, il presidente della Repubblica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, al Festival dell'Economia di Trento.



Premierato, Schlein: indebolisce equilibrio, cambiare legge elettorale - "Siamo andati con sei proposte per rafforzare la stabilità dell'esecutivo: ad esempio la sfiducia costruttiva, che evita crisi al buio, non l'hanno nemmeno considerata questa proposta. Per me la democrazia è più complessa che la libertà di acclamare un capo una volta ogni 5 anni per poi lasciargli fare quello che vuole. La riforma proposta dalla destra invece indebolisce il Parlamento e quindi indebolisce la democrazia. Cambiamo piuttosto la legge elettorale, e consentiamo ai cittadini di scegliersi i loro parlamentari". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, al Festival dell'Economia di Trento.



Schlein: superbonus? Sono campionessa mondiale di autocritica del Pd - "Sull'autocritica del Pd credo di essere campionessa mondiale, altrimenti non avrei potuto vincere le primarie". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Festival dell'economia, rispondendo a chi le chiedeva se i democratici non dovessero fare autocritica sul superbonus.