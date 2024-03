Salvini: "In Abruzzo vince il Cdx. Dossieraggio? Fuori i nomi"

Abruzzo, Salvini: "Vinciamo perchè non ci sono liti e divisioni come in Sardegna"

"Secondo me si vince e si vince bene. Sull'Abruzzo ho scommesso un caffe' perche' il centrodestra e' compatto" e "non ci sono stati i litigi, le polemiche e le divisioni che ci sono state in Sardegna". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, parlando nel corso della presentazione del libro di Giuseppe Valditara. "Penso che il centrodestra non vincera' non dello zero virgola e la Lega ad abudantiam", ha aggiunto.

Dossieraggio, Salvini: "Mandanti di medio-alto livello. Fuori i nomi"

"Io ero lo spiato, non lo spione, e' difficile capire chi mi spiasse e da chi fosse indotto. Ringrazio il procuratore Melillo che ha avuto parole di verita' e coraggio". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, parlando del caso dossieraggio. "So che sicuramente che stiamo leggendo di alcune migliaia di italiani, non solo politici, spiati nel loro privato". "La Lega e' il partito piu' spiato e infamato, per un certo verso mi inorgoglisce perche' vuol dire che siamo i piu' scomodi e quindi da colpire", ha continuato. "Quel che e' certo e' che se ha ragione Melillo dovranno venire fuori i nomi dei mandanti che non sono a basso livello, ma di medio e alto livello", ha sottolineato. "La liberta' di stampa e' altra roba, ha poi tenuto a precisare."