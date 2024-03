Salvini sfrutta il trionfo di Trump per silurare Meloni "cocca di Biden"

Salvini esulta per Trump a pochi giorni da quel bacio del democratico Biden a Meloni

Alle 9.05 arriva su X (ex Twitter) il post, atteso, di Matteo Salvini: "Avanti Repubblicani, avanti @realDonaldTrump, avanti col cambiamento! Nel 2024 si svolta, negli USA e in Europa #SuperTuesday2024". Il segretario della Lega non ha perso l'occasione per mettere il cappello sul trionfo dell'ex presidente Usa alle primarie repubblicane che ormai hanno sancito senza se e senza ma che a sfidare Joe Biden sarà nuovamente Trump.

E' evidente che quella di Salvini è una strategia di comunicazione molto chiara e potenzialmente vincente, in momento nel quale i sondaggi non sono favorevoli per la Lega data in calo con Forza Italia che si avvicina pericolosamente. Non a caso ha scritto su X "Nel 2024 si svolta, negli USA e in Europa", il senso di questa frase è che il cambiamento vero arriva con il voto in America per Trump e in Italia per la Lega alle elezioni europee dell'8-9 giugno, come in Europa votando i partiti del gruppo Identità e Democrazia, ad esempio Marine Le Pen in Francia e Afd in Germania.

Ovviamente non ci sono commenti e non ci sono riferimenti a Giorgia Meloni, con la quale Salvini ha chiuso ieri la campagna elettorale per le Regionali in Abruzzo di domenica a Pescara. Ma il passaggio e soprattutto il segnale agli elettori di destra sono limpidi come il cielo terso quando soffia il vento di tramontana: il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si schiera apertamente con Trump a pochi giorni dal viaggio negli Usa della presidente del Consiglio con quel bacio del numero alla Casa Bianca a Meloni che ha imbarazzato gli elettori di Fratelli d'Italia.

E infatti la tv repubblicana Vox ha definito la premier "Cocca di Biden", non proprio un bel complimento per la leader dei Conservatori Riformisti europei (ECR) che hanno uno stretto legame con i repubblicani d'Oltreoceano. Ed ecco quindi il post di stamattina di Salvini che lancia un segnale forte a tutti gli elettori di destra, anche quelli che alle Politiche 2022 erano passati dal Carroccio a FdI. Il senso, più o meno, è questo: io sto con Trump al 100%, Meloni a Washington si fa baciare in testa dal democratico Biden (idolo di Elly Schlein) diventando così la sua "cocca". La campagna elettorale per le Europee e la sfida a destra passa anche dalle Presidenziali Usa.