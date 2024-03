Super Tuesday, Trump stravince in 14 Stati su 15. Ad Haley solo il Vermont

Usa 2024, briciole per gli avversari. Sarà ancora Biden contro Trump. I risultati

Il Super Tuesday certifica quello che già si sapeva, a sfidarsi per la conquista della Casa Bianca a Usa 2024 saranno ancora una volta Joe Biden e Donald Trump. Non c'è stata partita alle primarie democratiche e repubblicane. Se però la vittoria del presidente in carica era data per scontata, essendo sostanzialmente senza rivali (anche se ha perso alle isole Samoa), per il tycoon c'era l'insidia Nikki Haley e il campanello d'allarme della sconfitta a Washington Dc. Ma Trump ha spazzato via ogni dubbio, lasciando alla sua rivale solo il Vermont e trionfando negli altri 14 Stati che erano chiamati al voto. Donald Trump ha salutato i risultati del Super Tuesday parlando di "una serata formidabile" e "una giornata incredibile”. Il tycoon ha fatto il suo intervento a Mar-a-Lago, nel quartier generale della sua campagna. Anche dovesse vincere tutti i delegati, cosa in ogni caso non possibile, Trump non raggiungerebbe comunque già stanotte la fatidica soglia di 1215, il numero dei delegati necessario per ottenere la nomination. Ma si avvicinerebbe in modo decisivo.

"Il mondo sta ridendo di noi e sta prendendo un vantaggio su di noi". Trump ha attaccato Joe Biden, definendolo il "peggior presidente della storia", accusandolo di "aver aperto i confini a milioni di clandestini". Nikki Haley sta ricevendo feedback dai suoi alleati in merito alla decisione di sostenere Trump. Lo scrive la Cnn sulla base di fonti vicine alla candidata repubblicana che afferma di non aver preso una decisione definitiva sull'opportunità o meno di appoggiare l'ex presidente nel caso in cui terminasse la sua candidatura presidenziale. Le persone vicine a Haley hanno opinioni diverse, scrive Cnn. Alcuni credono che sarebbe positivo per lei sostenere Trump perché sarebbe vista come una giocatrice di squadra. Altri si oppongono ardentemente al suo appoggio perché ciò darebbe a Haley la libertà di essere critica nei confronti di Trump e costruire il proprio movimento.