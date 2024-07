Saras saluta Piazza Affari: al via l'Opa di Vitol. Titolo poco mosso in Borsa

Saras, via all’Opa di Vitol

Saras si prepara a salutare Piazza Affari. Oggi infatti la multinazionale svizzero-olandese Vitol lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sul gruppo che gestisce la raffineria sarda di Sarroch, una delle più grandi del Mediterraneo. L'obiettivo di Vitol è acquisire il 100% del capitale entro il 9 agosto, salvo proroghe, per poi ritirare la società dalla Borsa, dove si era quotata nel 2006 al prezzo di 6 euro per azione.

Dopo aver ottenuto l'approvazione dell'Unione Europea, Vitol ha già acquistato il 45,5% di Saras per circa 700 milioni di euro dai tre rami della famiglia Moratti, che così hanno detto addio all'azienda fondata nel 1962 da Angelo Moratti. L'Opa riguarda quindi il restante 55,5% delle azioni a un prezzo di 1,6 euro per azione, considerato congruo dal consiglio di amministrazione di Saras, assistito da Mediobanca.

Vitol offre quindi circa 830 milioni di euro per convincere gli altri azionisti, tra cui figura Trafigura con il 9,6%, a vendere le loro azioni. Il titolo ha chiuso ieri a 1,62 euro, leggermente al di sopra del prezzo proposto, indicando una possibile aspettativa di rilancio. Tuttavia Vitol, con ricavi di 505 miliardi di dollari nel 2022 e un utile di 15 miliardi, dispone delle risorse necessarie per effettuare ulteriori operazioni.

Come riporta il Corriere della Sera, Vitol intende proseguire le attività di Saras seguendo le direttive del governo italiano, che ha imposto di non chiudere gli impianti, garantire la continuità delle forniture all'Italia e all'Unione Europea, tracciare la provenienza del petrolio e mantenere le centrali che soddisfano il 40% del fabbisogno energetico della Sardegna. D'altra parte, l'acquisizione di Saras aumenterà la capacità di raffinazione di Vitol da 500 mila a 800 mila barili al giorno.

Saras poco mossa in Borsa, al via l'opa di Vitol

Al via l'opa su Saras da parte di Varas, il veicolo messo in campo dagli olandesi di Vitol per l'acquisizione, già andata in porto, delle quote dei Moratti. L'offerta, con l'obiettivo del delisting da Piazza Affari, riguarda il 54,52% del capitale sociale ed è stata lanciata a 1,6 euro per azione (il controvalore complessivo è di oltre 532 milioni). In Borsa a Milano il titolo Saras è poco mosso (-0,09%) a 1,61 euro