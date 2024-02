Scarpe disegnate da street artist: le Nike Air di una caffetteria fiorentina

Scarpe disegnate da street artist. Arrivano le Nike Air di una grande caffetteria specialty di Firenze

Non solo caffè con l'iconico Francesco Sanapo, l’ideatore (insieme a Patrick Hoffer) di Ditta Artigianale, torrefazione e caffetteria che ha spianato la strada per una grande ricerca sugli specialty, Firenze ora brilla anche per moda e design. La città ha infatti anche una sua linea di scarpe personalizzate, giusto in tempo per la Milano Fashion Week. Lo riporta il sito online di Gambero Rosso.

"È proprio a Milano che ha preso forma la Nike Air by Collettivo Giungla, una collezione disegnata da Giulia Dall’Ara ed Eugenio Bertozzi, street artist e autori dei murales che colorano diversi interni degli store fiorentini di Ditta Artigianale", si legge sul sito. "Un’edizione limitata composta da sei modelli ispirati alle piantagioni di caffè, e che riprendono gli iconici colori della torrefazione: rosso, blu e giallo. Le scarpe sono disponibili nei numeri dal 38 al 45, decorate a mano e in vendita sullo store online di Ditta Artigianale", conclude Gambero Rosso.