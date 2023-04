Banche, nonostante le turbolenze il settore offre ancora opportunità

Banche, opportunità e rischi

Lo shock bancario iniziato in California ha ricordato al mondo che le banche sono imprese che dipendono in modo cruciale dalla fiducia di depositanti e investitori. Ma ha anche permesso agli investitori di distinguere tra i tipi di rischio che le diverse banche stanno affrontando.

L'onda d'urto bancaria è iniziata negli Stati Uniti

Il caso Silicon Valley Bank si è dispiegato in pochi giorni a causa di una combinazione di capitale debole, scarsa liquidità e concentrazione dei depositi. Molti dei suoi clienti operavano nello stesso settore e nella stessa area ed erano inclini a discutere le loro azioni e a effettuare prelievi quasi simultanei.

Le ramificazioni di questo crollo non si sono ancora manifestate del tutto, ma il mondo finanziario si è subito messo alla ricerca di altre istituzioni vulnerabili. Silvergate (una banca focalizzata sulle criptovalute) è collassata, con poca compassione da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, mentre Signature bank - un'altra banca focalizzata sulla tecnologia con problemi simili a quelli di Silicon Valley Bank - è stata rilevata dai liquidatori. Il rischio di fallimento delle banche regionali statunitensi permane, con tutti gli occhi puntati su First Republic.

La paura è arrivata in Europa

L'ansia degli investitori si è intensificata intorno al gruppo bancario svizzero Credit Suisse e il 19 marzo UBS ha annunciato di aver accettato di acquisirlo. Questo ha posto fine a diversi anni difficili per l'azienda svizzera, che includono la sua fallace gestione del rischio di Archegos Capital Management e Greensill Capital. Questi incidenti hanno portato a deflussi dalla sua stimata attività di wealth management, con il ritiro in massa degli asset da parte degli high net worth individual. Nei giorni successivi all'annuncio di UBS/Credit Suisse, gli investitori si sono preoccupati per le altre banche europee e i prezzi delle azioni sono scesi in tutto il settore.