Sciopero benzinai al via, ecco quali sono i distributori aperti

Sciopero benzinai, ecco quali sono i distributori aperti oggi martedì 24 gennaio

Si fermano i benzinai. Oggi, martedì 24 gennaio, dalle ore 19 scatterà lo sciopero nazionale. Milioni di persone in tutta la Penisola dovranno rifornire di carburanti i propri mezzi prima che scocchi "l'ora X" per non restare a secco.

Ma tra le centinaia (se non migliaia) di stazioni chiuse, c'è anche chi rimane aperto. Ecco la lista completa dei distributori di benzina aperti durante lo sciopero dei benzinai di 48 ore confermato dalle ore 19 di oggi, martedì 24 gennaio, fino a giovedì 26 gennaio.

Sciopero benzinai, ecco quali sono i distributori aperti. La lista

L'Emilia-Romagna, per esempio, ha comunicato la lista di distributori della rete autostradale che durante tutto il corso dello sciopero garantiranno l’apertura: in A1 sono Arda est e ovest, Cantagallo est e ovest; in A13 Castel Bentivoglio est e ovest; in A14 La Piopppa ovest, Santerno ovest, Montefeltro ovest, Bevano ovest, Sillaro est, Medesano ovest, Tugo est, Campogalliano est.

Anche la prefettura di Genova ha comunicato che 31 distributori nell’area del capoluogo resterrano aperti. Eccoli:- Bargagli: Q8 Easy via S. Martini 5- Casella: Europam via Mandelli- Ceranesi: Europam via B.Parodi- Chiavari: Q8 Easy corso De Michiel 6, Q8 Easy corso De Michiel 62- Genova: Q8 Easy corso Europa 1500, Q8 Easy corso Italia - via Minzoni, Q8 Easy corso Sardegna 8/2r, Q8 Easy piazza Brignole, Q8 Easy via Adamoli 361/2, Q8 Easy via Borzoli 13r, Q8 Easy via Borzoli 39c, Q8 Easy via G.C. Sardorella, Q8 Easy via Multedo 3, Q8 Easy via V Maggio 79r, Q8 Easy via Vasco Da Gama, Api Ip Matic via Walter Fillak 189/R, Api Ip Matic via Donato Somma 51r, Api Ip Matic via Multedo Di Pegli 11/R, Api Ip Matic via Quadrio 12 A/R, Total Erg via Cantore, Europam largo Merlo, 255 R, Europam via Emilia, 68 R- Lavagna: Api Ip Matic via Previati- Montoggio: Europam via Casalino- Rapallo: Q8 Easy piazza Cesare Battisti 364- Recco: Europam via Dei Giustiniani 1- Rossiglione: Europam via Airenta 13- Rovegno: Europam frazione Loco di Rovegno- Sestri Levante: Q8 Easy via B. Primi - Loc. Pontino- Zoagli: Europam via Aurelia.

Ecco la lista dei distributori che garantiranno il servizio a Roma e dintorni durante lo sciopero:

- A1 da Milano a Napoli Prenestina Ovest (Km 566)

- Salaria Ovest (Km 21)

- A1 da Napoli a Milano La Macchia Est (Km 611)

- A1 da Napoli a Milano Flaminia Est (Km 509)

- Frascati Est (Km 14)

- A12 (Civitav-Roma) da Genova a Roma Tolfa ovest (Km 59)

- A12 (Civitav-Roma) da Roma a Genova Tolfa est (Km 58)

- A24 Teramo - L'Aquila - Roma Civita nord (Km 48)

- GRA ROMA Casilina interna (Km 17)

- GRA ROMA Casilina esterna (Km 17)