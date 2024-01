Sciopero mercoledì 24 gennaio: stop a bus, metro e treni. Ecco che cosa sapere

Sciopero dei trasporti: orari dei mezzi e le fasce garantite

Il personale del trasporto pubblico si appresta ad uno sciopero nazionale di 24 ore, programmato per mercoledì 24 gennaio, il primo dell'anno. Il fermo riguarderà bus, tram e metropolitane, su iniziativa dei sindacati Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, con focus su salario, sicurezza e diritti. Le parole d'ordine che motivano lo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri sono "Salario, sicurezza e diritti", secondo quanto evidenziato dalle sigle sindacali. Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav di diversi aeroporti.

"Sono tutti scioperi con cui Usb chiama a difesa dell'idea del servizio pubblico di linea e non di linea: contro la politica di disinvestimento da parte delle istituzioni, la corsa a svendere a privati e multinazionali, per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti".

Gli orari garantiti sono specificati per diverse città italiane

A Roma: Il servizio di bus, tram e metro sarà assicurato esclusivamente durante le fasce di legge, ossia dall'inizio del servizio diurno alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59. Lo sciopero coinvolge l'intera rete Atac, compresi i collegamenti di altri operatori in regime di subaffidamento, e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti.

A Napoli: I mezzi pubblici Anm saranno fermi dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino al termine del turno. Tram, bus e filobus saranno garantiti solo dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le Funicolari avranno l'ultima corsa del mattino alle 09.20 e riprenderanno con la prima corsa pomeridiana alle ore 17:00. La Metro1 avrà l'ultima corsa al mattino da Piscinola alle ore 09:12 e da Garibaldi alle ore 09:07, riprendendo con la prima corsa pomeridiana alle ore 17:00.

A Milano e in Lombardia: Lo stop dei mezzi pubblici Atm a Milano è previsto dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. Gli orari di sciopero interessano anche i mezzi Trenord operanti su Ferrovienord S.p.A. In Lombardia, scioperano anche i lavoratori di Movibus per 4 ore, dalle 16.31 alle 20.31.

Altre città:

A Torino, Gtt garantisce fasce di servizio dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per il servizio urbano e dalle ore 8.00 alle ore 14.30 per il servizio extraurbano.

A Bologna, Tper non garantisce il servizio degli autobus dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 fino al termine del servizio.

A Firenze e in Toscana, AT garantisce il servizio tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

A Genova, Amt assicura il servizio di trasporto pubblico urbano nelle fasce di garanzia: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.