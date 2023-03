Scommesse, Snaitech compra il Gruppo Giove

Movimenti nel settore delle scommesse: Snaitech acquista il Gruppo Giove, storico operatore del betting fondato nel 1965. Il Gruppo Giove può contare su una rete di 18 punti di vendita fisici – tra le province di Lecce e Brindisi – e di una concessione online. Con una raccolta complessiva di circa 60 milioni di euro e oltre 10 milioni di raccolta al netto delle vincite dai diversi prodotti di gioco, il Gruppo dà lavoro a circa 100 persone. L’acquisizione contribuirà a rafforzare Snaitech – il cui marchio si è confermato leader nel settore delle scommesse sportive nel 2022 – e la sua presenza in Puglia, dove i 18 nuovi negozi acquisiti si aggiungono ai 300 punti Snai già presenti sul territorio pugliese.

Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech, sarà nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. “Abbiamo un piano di investimenti importante per il potenziamento dei punti vendita che entrano a far parte di Snaitech – che rimarranno il punto di riferimento a livello locale – che comprenderà interventi di restyling dei negozi e un ammodernamento tecnologico.” – commenta Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech e nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Giove. “Per le sfide che ci attendono i prossimi anni avremo bisogno di tutte le risorse possibili e per questo posso già affermare che non ci sarà alcun impatto derivante dall’acquisizione di Snaitech, anzi la continuità occupazionale sarà garantita. Non vediamo l’ora di poter accogliere i nuovi colleghi nella famiglia Snaitech”.