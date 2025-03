Maccio Capatonda, non decollano i business dell'attore: bilanci poco confortanti per Shortcut Productions e Micidial srl

Maccio Capatonda, i business dell'attore e comico

“Sconfort Zone” è il titolo della serie in sei puntate in onda da oggi su Prime Video ad opera di “Maccio Capatonda”, comico, attore, sceneggiatore, regista e youtuber italiano: ma a dire il vero non sono “confortanti” neanche i numeri dei business di Marcello Macchia, vero nome del comico nato a Vasto nel 1978.

Macchia infatti è azionista di due società, quella meno recente è la Shortcut Productions srl nata nel 2006 e di cui ha il 50% e di cui Enrico Venti detiene la quota restante e che ha come attività la “realizzazione di opere filmiche, audiovisive, di programmi e prodotti per intrattenimento. consulenza nel campo dell'organizzazione di sfilate, ricerca casting nel campo della moda e dello spettacolo e consulenza circa attività promozionali e pubblicitarie”.

La società ha chiuso il bilancio del 2023 con ricavi per 86mila euro in lieve crescita dall’anno prima con un utile di nemmeno 800 euro mentre nel 2022 aveva perso 17mila euro e peraltro il patrimonio netto è negativo per oltre 63mila euro. “Maccio Capatonda” è amministratore unico poi della Micidial srl di cui ha il 55% mentre il 45% restante è suddiviso al 15% ciascuno tra Luca Confortini, Danilo Carlani e Sergio Spaccavento. Nata nel 2021 la società ha come oggetto la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari e nel 2023 ha realizzato ricavi 250mila euro chiudendo il bilancio con un utile di 33 mila euro.