Silicon Valley Bank terremota le Borse: Milano in rosso, crollano le banche

Borse europee in rosso, a Piazza Affari vanno male i bancari: giù Bper, Intesa e Banco Bpm

Partenza di settimana in rosso per le principali Borse europee: Piazza Affari perde l'1% a 27.010 punti, Francoforte segna -0,18%, Londra -0,33% e Parigi -0,63%. Mentre sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso a -1,11% con il Nikkei a 27.832 punti. A terremotare ancora i mercati è l’incertezza innescata dal crack di Silicon Valley Bank nonostante le misure di emergenza prese negli Stati Uniti per farvi fronte e per evitare che la crisi contagi il sistema bancario.

Al termine di un fine settimana frenetico, segnato da una caotica ricerca di un potenziale acquirente per Silicon Valley Bank e dalla chiusura da parte della autorità di regolamentazione della Signature Bank con sede a New York, il governo degli Stati Uniti ha annunciato nella notte che tutti i depositanti della Svb e anche di Signature avrebbero avuto accesso a tutti i loro soldi fin da stamattina.

Inoltre, la Federal Reserve ha annunciato la creazione di una nuova linea di credito per le banche Usa, progettata per sostenerle contro i rischi finanziari causati dal crollo di Svb. In altre parole la banca centrale si è detta "pronta ad affrontare eventuali pressioni sulla liquidità che potrebbero sorgere" nel sistema bancario.

Sul listino milanese appaiono sempre in difficoltà i bancari con Unicredit a -1,90%, Intesa -1,91%, Bper -3,21%, Banco Bpm -2,86%. Tra gli altri finanziari, Generali a -1,33%, Mediolanum -1%. Tim perde lo 0,86%, negativi anche industriali (Stellantis -1,09%, Pirelli -1,24%) e gli energetici con Eni ed Enel rispettivamente a -1,09 e -0,30 per cento.

Lo Spread tra Btp e Bund decennale apre poco mosso con il differenziale che cala di un punto a quota 179. Rendimento del Btp in discesa al 4,260%, in linea con quanto avviene con i Treasury per i quali il tasso a 2 anni scende al 4,4% dai recenti massimi mentre il 10 anni cede anch’esso, ma molto meno, attestandosi al 3,6%. L'euro è in rialzo sia sul dollaro sia sullo yen a inizio giornata. La moneta unica passa di mano a 1,0724 nei confronti del dollaro (+0,79%) mentre sale a 144,24 il rapporto con lo yen (+0,40%). Il cambio dollaro/yen si attesta a 134,44 (-0,44%).