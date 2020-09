SIMEST, Finanziamenti internazionalizzazione: il 50% sono a fondo perduto

Il Gruppo CDP, società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso, ha annunciato novità per quanto riguarda i finanziamenti per l’internazionalizzazione. Tali cifre sono erogate sul Fondo Pubblico 394/81 gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Da questo momento in avanti le aziende che fanno richiesta di finanziamenti con l’obiettivo di competere sul mercato internazionale possono ottenere il 50% della cifra a fondo perduto.

Si tratta di una delle misure istituite con il via libera della Commissione Europea per far fronte alla situazione post pandemia dovuta al covid19. Il fondo perduto è esteso per tutto l’anno 2020 ed il limite complessivo di componente di aiuto è fissato a 800mila euro.

La decisione in questione è solo l’ultimo step di un piano ben più ampio progettato allo scopo di risollevare la difficile congiuntura economica. Le novità sono molteplici: la disponibilità del fondo da cui SIMEST attinge la liquidità è stato quadruplicato, per tutto il 2020 è stato eliminato l’obbligo di presentare le garanzie, sono stati innalzati gli importi massimi ed è stata allargata la gamma di spese finanziabili, così da ampliare anche la platea delle imprese che possono accedervi.