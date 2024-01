Smemoranda fallisce e nessuno rileva marchio, l'iconica agenda verso l'oblio

Smemoranda, fallisce l'azienda dell'iconico diario scolastico. Asta deserta per l'acquisto del marchio

Dopo oltre sei generazioni, gli italiani dicono addio a Smemoranda. L’azienda produttrice dell’iconica agenda scolastica è fallita sabato 20 gennaio 2024 a seguito di un’asta che avrebbe dovuto stabilirne il futuro, ma che è andata deserta. Così, gli studenti di tutto il Paese potrebbero non trovare, per la prima volta in quasi 50 anni, la “Smemo” in cartoleria.

La crisi ha avuto inizio negli anni del Covid, quando, complice la didattica a distanza e i numerosi lockdown, molti studenti hanno iniziato a sostituire il diario tradizionale con appunti al computer e bloc-notes informatici. Poi il colpo di grazia è arrivato dalla sempre più forte crisi delle cartolerie – abbandonate in favore della grande distribuzione e dell’e-commerce – ma anche dalla diffusione delle agende scolastiche fornite dagli istituti e in parte dalla concorrenza, che offre sicuramente molte più opzioni rispetto a quante ce ne fossero nell’epoca d’oro dell’agenda fondata da Gino e Michele e da Nico Colonna.

Del resto la prima dichiarazione di fallimento del gruppo finanziario Smemoranda Group, scrive il Fatto Quotidiano, è di marzo 2023, esito che si è tentato di scongiurare con lunghe trattative con fornitori e creditori e che è stato però riconfermato dall’insuccesso dell’asta per i diritti del marchio che si è tenuta nei giorni scorsi.