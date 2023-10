Snam, nuovi progetti green per 3 miliardi. Finanzierà i taxonomy-bond

Snam, prosegue il percorso per la transazione energetica: gli investitori responsabili e i progetti

Snam prosegue nel suo percorso di crescita, la società di infrastrutture energetiche con sede a San Donato Milanese, continua nel suo piano strategico di transizione energetica ed investe - si legge su Milano Finanza - 3 miliardi nel green. Finazierà un progetto di taxonomy bond, il cosiddetto mercato delle obbligazioni verdi. Una scelta che, di pari passo con gli obiettivi di transizione energetica del piano industriale, si sta riflettendo nella progressiva crescita degli investitori socialmente responsabili nell’azionariato. Oggi sono al 43%, con un tasso di adesioni che si incrementa del 3-5% l’anno. Il cfo Luca Passa entra nel dettaglio: "I progetti eligibili riguardano i gasdotti pronti per l’idrogeno, l’alimentazione della rete con fonti rinnovabili, la produzione del biometano e, se il gas entrerà in tassonomia, anche il rigassificatore di Ravenna".

Novità anche sul fronte rigassificatore di Savona-Vado. Snam apre alle modifiche. Lo ha confermato lo staff dei tecnici di Snam che ha partecipato all’incontro organizzato nel palazzo della Provincia di Savona con il commissario Giovanni Toti, sindaci e consiglieri comunali dei Comuni coinvolti. Si parla di modifiche, ma l’operazione, come sottolineato da Toti non si fermerà: "È un’opera strategica per l’intero Paese, si può migliorare il progetto, ma se la domanda è "Rinunciate?", la risposta è che il commissario non ne ha la facoltà. Il governo ha deciso che il rigassificatore si metterà".