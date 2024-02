Snam, preso d'assalto il bond dual tranche. Rendimento vicino al 4%

Snam lancia un bond dual tranche per investimenti green, boom di vendite

Il ritorno di Snam sul mercato obbligazionario è un successo. Dopo tre mesi, la società energetica guidata da Stefano Venier ha collocato oggi, lunedì 12 febbraio, un bond dual tranche costituito da un titolo green da 500 milioni di euro a 4 anni e da un’obbligazione sustainability-linked da 1 miliardo a 10 anni.

Il bond è stato preso d'assalto, raggiungendo ordini per 2,9 e 2,1 miliardi, e la società ha imposto il prezzo a reoffer a 99,596 corrispondente a un rendimento del 3,485% per l’obbligazione da 500 milioni e 99,504 con un rendimento del 3,936% per quella da 1 miliardo.

Come riporta MilanoFinanza, lo scorso 20 novembre Snam aveva collocato il secondo Eu Taxonomy-Aligned Transition bond da 650 milioni di euro (ordini 4 volte superiori all’offerta), scadenza 27 novembre 2029 e cedola annua del 4%. In questo caso lo scopo era finanziare o rifinanziare progetti nel piano di decarbonizzazione del gruppo.

Chi colloca il bond

Joint bookrunner dell’operazione odierna sono Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International, Icbc, Imi- Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Smbc, Société Générale e Unicredit.