Sony sogna lo streaming e prepara un'offerta da 20 miliardi per Paramount

Sony mette gli occhi su Paramount e lancia un'offerta congiunta con il fondo Apollo

È guerra a tutto campo, quella lanciata da Sony, per accaparrarsi il colosso dell'intrattenimento americano Paramount. Attualmente la partita si è aperta con un'offerta congiunta da 20 miliardi tra la giapponese e la società d'investimenti, Apollo. In realtà la trattativa era già stata aperta dalla già citata Apollo Global Management, che a fine marzo aveva presentato un’offerta di 11 miliardi di dollari per l’acquisto della sola Paramount Pictures, per poi lanciare successivamente un’offerta da 26 miliardi per l’intera Paramount Global.

Ma l’operazione non sarà del tutto semplice visto che Paramount Global sta già trattando con Skydance, la casa di David Ellison. L’azienda starebbe discutendo direttamente con National Amusements, la holding della famiglia Redstone, che controlla Paramount con il 77% dei diritti di voto. Una volta raggiunto questo accordo, Skydance vorebbe fondere i due gruppi.

Tuttavia, l'affare avrebbe sollevato qualche polemica da parte degli azionisti di minoranza di Paramount che temono di essere penalizzati dall’intesa fra Ellison e la famiglia Redstone. Pertanto, il cda del colosso americano starebbe riconsiderando l'offerta di Apollo, pertanto Sony vorrebbe cogliere la palla al balzo e raforzare la propria proposta dal punto di vista non solo finanziario ma anche industriale.

Alla fine l'offerta potrebbe non concretizzarsi del tutto ma in caso contrario si ipotizza una quota di minoranza per Apollo, mentre Sony potrebbe diventare azionista di maggioranza di Paramount, occupandosi di gestire la società.