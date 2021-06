Space economy, fondamentale per 5G. Saccoccia: “Abbattere isolamento digitale”

Il presidente dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia spiega le enorme potenzialità derivate dalla Space economy: “Le attività spaziali e gli strumenti che mettiamo in orbita forniscono dei servizi che sono un supporto importante per la vita dei cittadini. L’interazione, la fusione dei dati offerti dagli strumenti spaziali e quelli terrestri sono abilitanti del network digitale, come ad esempio il futuro 5G”.

Durante lo stesso intervento all’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia”, ha continuato: “I satelliti per l’osservazione della Terra forniscono dei dati, con i loro sensori, con gli strumenti che hanno a bordo, che formano un pacchetto di informazioni diverse e utilizzabili proprio per facilitare il raggiungimento di sviluppo sostenibile del pianeta. E la forte collaborazione con gli strumenti spaziali e quelli terrestri aiutano a intervenire ad abbattere l’isolamento digitale. A raggiungere con strumenti digitali, quindi internet e così via, anche luoghi più remoti che altrimenti vengono tagliati fuori dal progresso e dalla possibile evoluzione, economica e così via”.

Infine Saccoccia ricorda che all’interno del Recovery Plan sono stati piazzati finanziamenti in questo senso per una cifra pari all’1% dell’intero valore, “a riconoscimento del fattore di accelerazione e moltiplicatore che le attività spaziali possono avere sulla ripresa. Ovviamente, l’obiettivo è – vista anche la velocità richiesta per l’attuazione – quello di concentrarsi su temi dove l’Italia ha già un avviamento importante e possa realizzare progetti nei tempi previsti dal Pnrr e generare crescita economica, la nascita di posti di lavoro associati. Lo strumento del Pnrr sarà un acceleratore importante anche per la crescita del settore spaziale nel futuro del nostro Paese”.