Natale, gli italiani tornano a spendere come prima del Covid: otto su dieci faranno regali, il budget medio è di 207 euro

Natale, otto italiani su dieci fanno i regali quest'anno e spenderanno in media 207 euro a testa

Ci sono buone sensazioni per questo Natale in termini di spesa, che dovrebbe attestarsi sui livelli pre-Covid. L'inflazione sotto controllo, tredicesime più ricche e l'eccellente risultato del Black Friday appena concluso lasciano prevedere un buon andamento dei consumi per le prossime festività. Stando infatti all'analisi dell'Ufficio Studi di Confommercio, 8 italiani su 10 faranno regali quest'anno e spenderanno circa 9,8 miliardi di euro. Il budget medio è di 207 euro, in rialzo rispetto ai 186 euro del 2023.

Al contrario di quanto registrato fino a qualche decina di anni fa, sale al 44,4% la percentuale di italiani che ritiene una spesa spiacevole quella per i regali di Natale. Il volume delle tredicesime di lavoratori e pensionati è poi cresciuta a 54,4 miliardi contro i 50,7 miliardi di 2023. Di questa cifra 45 mliardi sarà destinata ai consumi mentre i restanti 9,5 miliardi dovrebbero andare al pagamento di Imu, Tasi, tasse auto e canone Rai.

"Con l’inflazione sotto controllo, il buon andamento dell’occupazione e tredicesime in crescita i consumi di Natale dovrebbero mostrare una maggiore vivacità rispetto all’anno scorso. Questa prospettiva, confermata anche dal buon andamento del Black Friday, fa sperare in una crescita più robusta nel 2025”, ha spiegato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.