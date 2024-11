Natale 2024, Panettoni artigianali e cool... Da Moschino/Martesana al Recioto, passando per zafferano, camomilla e fieno

Panettoni Natale 2024 - Moschino e Pasticceria Martesana ancora insieme. Panettone "Collezione 0"





Grande novità di quest’anno è il Panettone “Collezione 0”, un capolavoro della tradizione artigiana milanese frutto di una ricerca tra le migliori materie prime, di una preparazione a regola d’arte e dell’aggiunta di creatività ai massimi livelli. La ricetta di questo panettone, realizzata con lievito madre, burro, uova, zucchero e farina macinata a pietra, resta fedele al disciplinare milanese regolato da decreto ministeriale del governo italiano che ne approva l’autenticità storica. L’incontro tra arance candite siciliane, cedro di Calabria, uvetta australiana e vaniglia del Madagascar lavorata in purezza dà vita a un tripudio di eccellenze distribuite armoniosamente nell’impasto. Una dolce e sublime creazione contenuta all’interno di un prezioso scrigno di latta progettato dal direttore creativo di Moschino, Adrian Appiolaza, per celebrare il suo debutto alla guida della maison milanese.

Non solo Moschino. Le varianti del Panettone di Martesana per il Natale 2024

- Panettone Cocco e Cioccolato al latte: un dolce che incanta i sensi con la sua morbida consistenza e il suo profumo seducente. Questo lievitato si fonde dolcemente in bocca, regalando una sensazione di piacere avvolgente grazie all’incontro tra la cremosità del cioccolato al latte e la freschezza tropicale del cocco, creando un connubio irresistibile. - Panettone Caramello e Burro d’arachidi: una deliziosa variante di Panettone, il cui impasto, soffice e leggero, è arricchito da burro d’arachidi e ricoperto da una inebriante glassa al cioccolato blonde con cristalli di caramello. Ogni fetta è un equilibrio perfetto tra dolcezza e morbidezza, offrendo un’esperienza gustativa unica e bilanciata.

Natale 2024 - Recioto e Nadalin by Lorenzetti a Verona

Panettone al Vin Recioto



La storia pasticceria Lorenzetti di Verona (fondata da Renzo Lorenzetti nel 1975) ripropone per il Natale 2024 uno dei suoi must, il Panettone al recioto un lievitato con la restrizione di un ottimo vin Recioto DOCG, amalgamato al nostro impasto, che gli dona il profumo e il sapore caratteristico. Non solo panettoni Nadalin - dolce tipico di Verona, tradizionalmente regalato ai bambini che, con i loro canti, allietavano le strade e le piazze della città durante le feste di Natale. Da lui deriverebbe nell'800 il pandoro. Mandorlato - dolce prodotto nella zona di Cologna Veneta, tipico delle feste natalizie. Diffuso sin dai tempi della Serenissima Repubblica, i suoi quattro ingredienti cardine sono: mandorle, miele, zucchero e albume d'uovo. Affidandosi all’elegante sapore delle mandorle tostate di Bari (scelte a mano) e dei mieli italiani d’acacia, Lorenzetti ha creato un sensazionale mandorlato artigianale, un’autentica delizia preparata con il 70% di frutta fresca.

Panettoni Natale 2024 e non solo - Focaccia Amarena e Tre Cioccolati by Tabiano

Pasticceria Tabiano nasce a Tabiano Terme grazie alla passione ed all'impegno di Claudio Gatti e di alcuni collaboratori. Da allora è stata fatta tanta strada, puntando all'eccellenza. E per il Natale 2024 si punta forte sulla Focaccia Amarena e Tre Cioccolati - è molto più di un dolce, è un'opera d'arte gastronomica. Ogni ingrediente è stato attentamente selezionato per offrirti un'esperienza di gusto unica, senza compromessi sulla qualità. Cioccolato fondente al 62%, cioccolato al latte, cioccolato bianco e amarene candite dal Modenese si fondono armoniosamente in un impasto lievitato con il nostro lievito madre, un segreto tramandato da generazioni. Il tocco personale dei nostri pasticceri esalta l'autenticità di ogni fetta, mentre lo sciroppo all'amarena aggiunge una leggera nota di dolcezza. Senza conservanti aggiunti, solo ingredienti naturali per un dolce che racconta la passione artigianale di Pasticceria Tabiano.

Panettone di un Marsalese doc oggi anche nella versione BIG da 3 kg





Frutto di tante piccole meraviglie, è diventato un must di Emanuele Russo che da oggi in poi sarà un suo fidato “compagno” per tutto l’anno. Il ritorno alle sue prime esperienze in pasticceria e la voglia di creare qualcosa che fosse un emblema del suo territorio hanno portato alla scelta di proporre, oltre alla versione tradizionale, delle varianti simboliche ovvero: Agrumi con Mandarino tardivo di Ciaculli, Arancia e Limone; Caramello salato, Pere e Cannella; Pistacchio con crema di Pistacchio a parte; Marsala e Fichi ispirato al più tradizionale semifreddo ed ai classicissimi Buccellati ai Fichi ricoperti di zuccherini di colorati (sfoglie di pasta frolla ripiene di fichi secchi, marsala, mandorle e arance).

In particolare, quest’ultimo viene preparato con Lievito Madre (per gli amici e non solo si chiama Oronzo) rinfrescato 3 volte, lievitazione di almeno 30 ore, uova rigorosamente del cortile de Le Lumie, nessun conservante o additivo, burro francese di Normandia, arance dell’orto semi-candite, mandorle, fichi secchi e Marsala in due passaggi: il primo con Florio Donna Franca in infusione con i fichi, il secondo Florio Vergine che viene inserito a cottura ultimata. Morbido, fragrante, umido al punto giusto e quest’anno questa iconica variante si presenta anche nella versione BIG da 3 kg, perfetto per le grandi tavolate di Natale. Il panettone di Emanuele Russo, chef e patron de Le Lumie di Marsala, viene proposto quindi in queste versioni: classico pandoro con crema di gianduia a parte, panettone tradizionale; Marsala e fichi; caramello salato, pere e cannella; cioccolato e amarene, pistacchio con crema di pistacchio a parte. Il costo è di 40euro per il formato da 900g e di 45 euro per la versione al pistacchio, mentre il pandoro viene proposto a 30euro e il Marsala e fichi da 3 kg a 150euro. Le consegne avvengono in 48-72 ore in tutti i paesi dell’europa occidentale e al momento dell’ordine, viene chiesto e suggerito ai clienti di organizzare la consegna per il momento in cui decideranno di mangiarlo, in modo da averlo fresco e fragrante sulla propria tavola.

Panettoni Natale 2024 - Oro Nero: il Natale di Lorenzo Erasmi profuma di vaniglia, arancia e limone





Panettone Tradizionale: impasto classico con farina 100% da grani italiani, uova con tuorli a pasta ricca ottenute da galline allevate all’aperto, zucchero nazionale, burro francese di latteria AOP, vaniglia Bourbon Biologica del Madagascar di varietà Mananara, miele d’acacia italiano, con arancia di Calabria candita a freddo, uvetta australiana 6 Corone e limone Costa d’Amalfi IGP. O anche Panettone cioccolato e arancia: ottenuto con l’aggiunta nella ricetta di cioccolato monorigine Costa d’Avorio 62% e arancia calabrese candita a freddo.

Panettoni Natale 2024, CIACCO: zafferano, camomilla e fieno nei panettoni “rari” di Stefano Guizzetti





- Panettone Amaro: dopo il successo dello scorso anno, torna con una ricetta ulteriormente perfezionata per creare il giusto equilibrio tra i particolari sapori conferiti da erbe e radici, che sconvolgono il palato con un amaro inatteso, regalando sul finale aromi di genziana, rabarbaro e china insieme all’eleganza dei canditi di arancia di Corrado Assenza. Alla versione già sperimentata nel 2023, quest’anno si aggiunge una nuova variante con un’infusione di erba medica e fiori di camomilla canditi. - Panettone Milano: è la versione tradizionale del celebre lievitato di Natale, preparato con la ricetta classica a base di burro di Occelli, canditi di Corrado Assenza e uvetta della migliore qualità.

Panettoni Natale 2024, MI.O e MassaBon dello chef Daniel Canzian





MI.O e MassaBon sono i panettoni che lo chef Daniel Canzian propone per il prossimo Natale, due ricette originali che si caratterizzano per la morbidezza del loro impasto e che si distinguono per le farciture racchiuse nella loro alveolatura. MI.O è il grande lievitato firmato da Daniel Canzian proposto per la prima volta nel 2019, un dolce che coniuga tradizione, semplicità e raffinatezza. Ciò che lo rende unico è l’utilizzo della Pasta di arance arrosto, preparazione iconica dello chef, priva di aromi e conservanti, con una bassissima percentuale di zuccheri, creata nelle cucine di DanielCanzian Ristorante secondo il metodo di preparazione e conservazione italiano classico. MassaBon, dal dialetto veneto “troppo buono”, è il secondo grande lievitato proposto dallo chef, nato nel 2023 è caratterizzato da una sorprendente morbidezza, un gusto delicato e un aroma fruttato conferito dalle albicocche arrosto; la polpa della frutta, cotta al forno e lavorata appena per garantire un sapore naturale, è racchiusa nell’alveolatura dell’impasto e offre un aroma delicato al prodotto, oltre che una consistenza estremamente cremosa. Entrambe le ricette nascono dalla collaborazione tra Daniel Canzian e Albertengo, realtà piemontese nota in Italia e all’estero per la produzione di grandi lievitati, che predilige l’utilizzo di materie prime di origine italiana, seleziona uova da galline allevate a terra e non impiega aromi lavorati. il consiglio dello chef è quello di riscaldare i panettoni in forno a 160° per 5-7 minuti prima dell’assaggio, uno step che consentirà di enfatizzare la fragranza dolce e naturale della frutta rendendola ancora più cremosa al palato.

Panettoni Natale 2024 - Mandorlato by Tomarchio





La pasticceria siciliana Tomarchio (in provincia di Catania), nata come azienda di frutta secca negli anni Cinquanta, ha raggiunto la fama con la Tortina Tomarchio negli anni '60, mantenendo una tradizione di genuinità e rispetto per le materie prime siciliane. Oggi offre una varietà di dolci, seguendo rigorose regole etiche e puntando sulla trasparenza nella produzione. Per il Natale punta su due prodotti artigianali doc. Mandorlato - Panettone artigianale, reso speciale da una glassatura con mandorle siciliane da coltivazione d'eccellenza e uva sultanina dell'Etna essiccata al sole. Cioccolato - Panettone artigianale con una copertura di finissimo cioccolato fondente, riccioli di cioccolato e nocciola Tonda Giffoni; al suo interno presenta gocce golose di cioccolato fondente e al latte.

Panettoni Natale 2024, dal pistacchio al cioccolato di Modica