Spid, Poste Italiane lo mette a pagamento: ora il servizio costa 12 euro

Spid, Poste Italiane lo mette a pagamento: ora registrarsi costa 12 euro

Fare lo Spid da Poste Italiane ora costa ben 12 euro. La società guidata da Matteo Del Fante ha deciso di rendere a pagamento il servizio di riconoscimento di persona per ottenere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale per interagire con la Pubblica amministrazione. Fino a ieri ci si poteva recare gratuitamente in uno degli uffici italiani delle Poste, mentre da ora, per procedere al riconoscimento di persona e ottenere le credenziali, bisognerà pagare 12 euro.

Comunque, non tutte le modalità richiedono denaro. Il riconoscimento da remoto tramite l'app di Poste, via audio o video con carta di identità elettronica o passaporto elettronici continua a essere gratuito.

Intanto, l’utilizzo dello Spid cresce in maniera costante: secondo i dati del governo, al 24 ottobre sono quasi 26 milioni le identità digitali erogate, segnando un incremento del 61,5% da inizio 2021. E tra i gestori di Spid, Poste Italiane è al primo posto. In base ai dati del 30 giugno 2021, riportati da Repubblica, il gruppo di Del Fante si conferma il primo gestore italiano di identità digitale, con un totale di oltre 17 milioni di Spid rilasciati (di cui 5,3 attivati nel 2021).