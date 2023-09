Starbucks, l'Ad Schultz lascia dopo 40 anni. Ecco chi arriva al suo posto

Starbucks, cambia tutto: lascia l'Ad Howard Schultz. Al suo posto la top manager cinese ex Alibaba Wei Zhang

La catena americana di caffè Starbucks ha annunciato l'uscita del suo amministratore delegato da decenni, Howard Schultz, dal consiglio di amministrazione della società, al quale si unirà dal 1° ottobre Wei Zhang, ex presidente di Alibaba Pictures e attuale membro del consiglio di amministrazione Direttori del marchio di moda Ralph Lauren.

Schultz, considerato il fondatore del moderno Starbucks e presidente emerito della catena, ha lasciato il suo incarico nel Consiglio di amministrazione "nell'ambito di una transizione pianificata" e dopo aver lasciato la carica di amministratore delegato il 20 marzo, nove giorni prima della sua comparizione davanti una commissione del Senato degli Stati Uniti per testimoniare in merito ai presunti ostacoli che la multinazionale aveva posto alla sindacalizzazione dei dipendenti.

Da quando è entrato in azienda nel 1982, Schultz, che ha appena compiuto 70 anni, ha pilotato la trasformazione di Starbucks da una piccola azienda di chicchi di caffè a una gigantesca catena con oltre 36.000 negozi in 86 mercati in tutto il mondo e le cui azioni, che hanno debuttato il in borsa il 26 giugno 1992, da allora hanno moltiplicato il loro prezzo per 360, arrivando a 96,93 dollari per azione alla chiusura di ieri. Insieme alla partenza di Schultz, Starbucks ha anche annunciato la firma di Wei Zhang come membro del consiglio di amministrazione a partire dal 1° ottobre.

Zhang, entrato nel Consiglio di amministrazione di Ralph Lauren lo scorso novembre, ha lavorato presso il gruppo cinese di e-commerce Alibaba tra il 2008 e il 2022, dove ha ricoperto diverse posizioni senior. Dal 2015 fino allo scorso anno, Zhang è stato presidente di Alibaba Pictures, una filiale del gruppo cinese dedicata alla produzione cinematografica.

Prima di lavorare in Alibaba, Wei Zhang ha lavorato presso News Corp China, Cnbc China, Bain & Company e General Electric. È stato anche membro della Los Angeles Sports and Entertainment Commission, di Amblin Partners e della Jack Ma Foundation, tra gli altri.