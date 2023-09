Illva Disaronno si allarga a ovest: acquisita la distilleria Sagamore Spirit

Distillati, Illva Saronno Holding guarda oltreoceano: acquisita la maggioranza di Sagamore Spirit

Illva Saronno Holding, la multinazionale italiana nota per il marchio Disaronno ha annunciato l’acquisizione della quota di maggioranza di Sagamore Spirit e della sua distilleria a Baltimora, di proprietà della Sagamore Ventures, società di investimento privata di Kevin Plank proprietaria anche del brand Under Armour. L’intesa nasce – si legge in una nota – “per garantire una crescita per entrambe le società e rafforzare la presenza di Illva Saronno Holding negli Stati Uniti”.

“Siamo entusiasti di annunciare questa acquisizione, che supporta la nostra strategia volta ad acquisire marchi ad alto potenziale di crescita e, in questo caso, ad ampliare anche la nostra offerta nel segmento del whisky americano premium”, ha affermato Aldino Marzorati, Ceo di Illva Saronno Holding.

"Da sempre presidiamo il mercato statunitense - aggiunge Marzorati - e questa operazione ci permette di rafforzare il nostro portafoglio con un’azienda e dei prodotti in cui crediamo pienamente. Inoltre, l’operazione dimostra la volontà, in linea con la nostra strategia, di continuare la crescita come leader globale nel settore degli Spirits. Con Sagamore Spirits abbiamo l'opportunità di sfruttare il potenziale di crescita in circa 160 paesi dove siamo già presenti con Disaronno".

L’acquisizione infatti consentirà alla holding - riporta Il Sole 24Ore - di espandere il proprio portafoglio di whisky includendo, oltre a The Busker Irish Whiskey, il brand Sagamore Spirits RYE whiskey Americano. Illva Saronno Holding trasferirà anche la sede nordamericana, Disaronno International, nella penisola di Baltimora dal New Jersey, così da aprire Sagamore Spirit a nuovi mercati.