Aldi apre 100 negozi nel Regno Unito: diventa il quarto supermercato in Uk

Aldi apre il suo millesimo supermercato in Gran Bretagna e punta ad aprirne altri 20 entro la fine del 2023

Aldi il 7 settembre 2023 ha aperto il suo millesimo punto vendita nel Regno Unito e più precisamente a Woking, nel Surrey. Come riporta Fruitbook Magazine, la divisione britannica della catena di supermercati è quella che ha registrato il tasso di crescita più alto ed è diventato il quarto marchio di alimentari più grande della Gran Bretagna. Aldi in comunicato sottolinea poi come una sterlina su dieci per la spesa nei supermercati britannici passa dalle sue casse.

Aldi alla luce del fatto che due terzi dei cittadini inglesi fa spesa nei discount punta ad aprire altri 20 negozi entro la fine dell'anno con un piano di investimenti biennale da 1,3 miliardi di sterline. L'obiettivo è arrivare a 1.500 punti vendita nel Regno Unito.