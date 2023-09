Risparmi fino a 3.500 euro all'anno: ecco i supermercati più convenienti

Caro prezzi, ecco dove risparmiare per fare la spesa

L’aumento dei prezzi è la costante dell’anno 2023 e non potrebbe essere altrimenti considerati il delicato contesto geopolitico, le ricadute degli eventi climatici estremi sul settore produttivo e, dal punto di vista strettamente finanziario, l’inflazione crescente.

Fare la spesa è un termometro di facile lettura dei rincari. Per questo motivo, ora più di prima, è fondamentale avere gli strumenti per intercettare le strategie più convenienti per comprare i beni alimentari, posto che tutte le catene della Gdo risultano – secondo i dati rilevati da un’indagine di Altroconsumo – aver innalzato i prezzi al dettaglio del 12,6% in media rispetto allo scorso anno. Nello specifico invece è stato rilevato come le tipologia degli ipermercati e dei supermercati siano in linea (rispettivamente dell’11 e 12%) mentre quella dei discount ha subito il maggior incremento, del 15% in media fino ad arrivare in alcuni casi al 18%.

L’indagine ha considerato 1.200 i punti vendita, tra i quali sono segnalati anche i più competitivi tra super i iper nelle 67 città prese a campione e svela come risparmiare fino a 3.455 euro all’anno per famiglia.

Tra iper e super visitati, la catena che permette di risparmiare di più per la “Spesa mista” (con prodotti di ogni tipo: più economici, della marca del distributore e di marca) è anche quest’anno Famila Superstore, quanto ai discount, invece, In’s Mercato conquista la vetta, spodestando i vincitori dell’anno scorso Aldi ed Esselunga Superstore è in testa alla classifica della spesa con soli prodotti di marca, insieme a Famila Superstore (prima anche per questo carrello oltre che per la spesa mista). L’insegna che si distacca molto (in negativo) è Carrefour Market.