Conad scommette sul biologico con il restyling della linea "Verso Natura"

In Italia cresce il consumo di frutta e verdura complice anche una maggiore scelta di prodotti biologici. Come rileva Italfruit.net, Conad proprio in ques'ottica ha avviato un restyling della sua linea "Verso Natura" che riguarda sia la grafica sia l'interno del packaging. Domina ovviamente il colore verde, associato comunemente a tutto ciò che è biologico e salutare.

Il rinnovamento riguarda tutte le confezioni di frutta e verdura di I° gamma, secco e IV° gamma. Scompaiono gli elementi grafici come la foglia verde che caratterizzava il logo di "Vero Natura" per dare maggior visibilità alla parte testuale. Anche la scritta "biologico" viene meno evidenziata in quanto Conad presuppone che i clienti già conoscano il marchio.