Lidl recupera 400 tonnellate di frutta e verdura con il sacchetto antispreco

Lidl con l'iniziativa del sacchetto antispreco propone circa 4 kg di verdura e frutta ritenute non idonee alla vendita ma comunque sicura al prezzo fisso di 3 euro

Lidl Italia continua la sua battaglia contro lo spreco alimentare. Grazie all'iniziativa del Sacchetto Antispreco l'azienda ha recuperato 400 tonnellate di frutta e verdura ritenute non adatte alla vendita. Da luglio ad oggi sono state ben 100mila le borse vendute in tutti i 730 punti vendita della catena di supermercati in tutta Italia.

Ogni sacchetto antispreco contiene 4 Kg di frutta e verdura che possono essere acquistati al prezzo fisso di 3 euro. I prodotti venduti non sono esteticamente perfetti o possono avere la confezione rovinata ma sono assolutamente sicuri, sani e saporiti.