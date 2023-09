Tagli del personale e Intelligenza artificiale: banche verso l'oblio

Sistema bancario verso l'oblio: ecco perchè gli istituti di credito che conosciamo oggi non esisteranno più

In un altro articolo ho già citato il film: THE BANK- IL PERICOLO PUBBLICO N.1 del 2001, una storia un po' romanzata fra l'avidità di una banca e la vendetta di un programmatore che da bambino ha perso il padre a causa di questa banca ed come finale chi vuole avere contanti deve recarsi in una “filiale chiusa” dotata di ATM. Direi che questo film ha anticipato di moltissimi anni quello che sta accadendo oggi in Italia e nel mondo.

Le banche chiudono gli sportelli, perché a loro dire sono costosi, e al loro posto avviano una banca virtuale, quindi online, che teoricamente dovrebbe avere le stesse funzioni. Ma così non è. A tal proposito, da tempo, stanno investendo ingenti somme per dotarsi di strumenti attraverso l'Intelligenza Artificiale, per poter in qualche modo interagire con la clientela. Lo spunto me l'ha dato il Santander Consumer Bank Banco Santander in fuga dall'Italia , chiuse tutte le filiali.

Tagli drastici - Affaritaliani.it che ha deciso di chiudere tutte le filiali in Italia, lasciando l'esecutività in mano al solo online e giustificando il tutto con: “siamo in un mondo dove i clienti preferiscono i canali digitali”. Oltre a ciò sembra che il 14% del personale sia in esubero. Non c'è da stupirsi di queste prese di posizione per il semplice motivo che, per il momento, comunque sia della banca ne hai bisogno. Fino a quando? La BCE sta studiano il modo di emettere l'euro digitale, anche se a mio avviso sembra una stortura che potrebbe tagliare di netto il rapporto con le, bancassicurazione.

Vedremo meglio gli sviluppi fra qualche tempo. Per concludere sarebbe necessario prima di procedere ulteriormente verso le chiusure degli sportelli (e non avere più il contatto diretto) oltre che opportuno dare una istruzione di base a tutta la clientela che non è avvezza all'uso dei apparecchi elettronici. So che è pura utopia, ma mi sembra una richiesta legittima. In un prossimo articolo desidero dimostrare perché le banche come le conosciamo oggi non esisteranno più e per quanto mi riguarda questi ormai sono gli ultimi colpi di coda. Facile profeta? Quien sabe – Chissà.